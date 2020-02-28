Молдова продлила мораторий на выдачу гражданства в обмен на инвестиции

Парламент Молдовы на заседании в пятницу в окончательном чтении продлил до 1 сентября 2020 года мораторий на предоставление гражданства страны инвесторам.
Инициатива о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции принадлежала правительству Павла Филипа, которое запустило проект в 2017 году. Он предусматривает, что иностранец может получить молдавский паспорт после того, как внесет в фонд национального развития €100 тыс. или инвестирует €250 тыс. в течение пяти лет в одну из стратегических отраслей республики. Президент Игорь Додон и миссия ЕС в Молдове критиковали эту программу, обращая внимание, что законом могут воспользоваться люди с сомнительным прошлым и это может иметь негативные последствия для страны.
После произошедшей в июне 2019 года смены власти в Молдове был введен соответствующий мораторий, который истек 20 февраля.
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