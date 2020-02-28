Болгария готова направить военных на границу с Турцией

Болгария готова направить до 1 тысячи военных и до 140 единиц техники на границу с Турцией для предотвращения наплыва в страну нелегальных мигрантов, передает Reuters.

По словам министра обороны Болгарии Красимира Карачканова, болгарские военные окажут полное содействие, предпримут все необходимые меры для защиты государственной границы, а также не допустят ни одного нелегального мигранта на территорию страны.

Министр отметил, что для этого армия готова задействовать «до 1000 человек и до 140 единиц техники».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Турция намерена пропускать сирийских беженцев через свою территорию.