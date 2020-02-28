Из-за коронавируса впервые с 1947 года отменили Женевский автосалон

Женевский автосалон 2020 года отменяется после запрета правительством Швейцарии на собрания в 1000 человек из-за обеспокоенности коронавирусом.
Об этом сообщает The Verge.
Запрет будет действовать до 15 марта. 90-й GIMS должен был начаться на следующей неделе.
«Мы сожалеем об этой ситуации, но здоровье всех участников — это наш главный приоритет.
Это случай форс-мажора и огромные убытки для производителей, которые вложили большие средства в свое присутствие в Женеве. Однако мы убеждены, что они поймут это решение», — заявил глава автосалона Морис Турреттини.
Сообщается, что средства за билеты, которые уже приобретены на событие, будут возвращены.
Автосалон в Женеве — не самый большой автосалон в мире, но на нем автопроизводители, как правило, любят анонсировать свои самые яркие и наиболее перспективные новинки.
Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет. С 1947 мероприятие проводилось ежегодно.
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