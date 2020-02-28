Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады

Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва».

Никаких других подробностей на сайте парламента не приводится.

По данным Капитала, на сессии будут осбуждать кадровые вопросы.