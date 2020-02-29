США и талибы подписали соглашение о перемирии

США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса. Об этом сообщает «Радио Свобода».
На церемонии подписания договора присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Лидер талибов пообещал, что движение будет придерживаться договоренностей и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.
Напомним, сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американский военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.
В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с «Талибаном», Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016