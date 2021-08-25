Талибы казнят мирных жителей и военных сил безопасности Афганистана, - ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением по ситуации в Афганистане. Она заявила, что боевики радикального движения «Талибан» проводят казни на захваченных территориях.
Об этом сообщается в тексте заявления на сайте ООН.
По словам Бачелет, за период с 1 января по 30 июня 2021 года наблюдатели ООН зафиксировали на 50% больше жертв талибов, чем за тот же период 2020 года. Однако эти потери увеличились в июле и августе этого года, когда талибы перешли в наступление и захватили власть в Афганистане.
«Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного права во многих районах под контролем Афганистана. Они включают, среди прочего, казни мирных жителей и бывших военнослужащих афганских сил безопасности», — подчеркнула она.
В ООН отмечают, что талибы ограничивают права женщин, в частности на свободное передвижение, а также право девочек посещать школу. Талибы также вербуют детей в армию и подавляют протесты против «Талибана».
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