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В Раду пока не поступало заявление премьера Гончарука об отставке

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В Раду пока не поступало заявление премьера Гончарука об отставке

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало», — сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.

«Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады», — сказал спикер.

Разумков отметил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Позже глава депутатской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что Рада рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

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В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня сообщалось, что на заседании помимо вопросов, связанных с Кабинетом министров, будут рассмотрены вопросы деятельности правоохранительных органов в сфере преодоления коррупции. Также на внеочередном заседании планируют рассмотреть законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств в Украину для участия в многонациональных учениях в 2020 году, законопроект об изменениях в законодательство в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции» и проект изменений в закон «О нацбезопасности Украины» о вступлении в силу положений о главнокомандующем ВСУ, генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о ратификации Рамочного договора между Украиной и Францией об усилении морской безопасности.

Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук
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