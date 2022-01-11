Ермак назвал нападение РФ на Украину вердиктом для НАТО

Нападение РФ на Украину будет вердиктом для НАТО и большой проблемой для стран Запада, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, принципиальная позиция Украины заключается в том, что любое обсуждение вопросов системы безопасности в Европе должно начинаться с Украины. При этом победа Украины будет победой всех ее западных партнеров, продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будет одним из наибольших поражений указанных партнеров.
«Давайте начнем об этом говорить после остановки войны в Украине. Нападение России на Украину будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире», — заявил Ермак в интервью британскому телеканалу «Channel 4», отвечая на вопрос, чтобы он ответил россиянам, которые выражают озабоченность безопасностью и размещением вооружений НАТО в Украине.
Ермак также отметил, что уверен в том, что 90% населения Украины будет защищать свою страну. При этом Украина в настоящее время более готова к возможному нападению России, чем это было в 2014 году, подчеркнул он.
«Если это случится (РФ нападет на Украину — Ред.), это будет вердикт для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснить свои обществам, почему они говорили так долго — и это случилось... Вступление в НАТО как цель записано в нашей Конституции. Только украинское общество и страны-члены НАТО могут принять это решение. Если какая-либо из стран НАТО против этого решения — пусть скажут об этом честно», — резюмировал Ермак.
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