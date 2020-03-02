СМИ сообщили об использовании Турцией «роя дронов» в Сирии

Применение турецкими военными «роев» ударных беспилотников для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии стало «военной новинкой», доказавшей технологические возможности Турции на поле боя, заявил Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, имеющий прямой доступ к информации о политике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в сирийском вопросе.
По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, унесший жизни 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, впервые в истории «рой» беспилотников позволил взять под контроль столь большую территорию.
Со ссылкой на турецких военных Bloomberg отмечает, что десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов.
Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока (США) Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО. Разместив на своей странице в сети Twitter снятое дроном видео уничтожения принадлежащего сирийской армии зенитного комплекса «Панцирь-С1», Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.
В свою очередь, Министерство обороны Турции разместило на своей странице в сети Twitter записи ударов с дронов по сирийским танкам, грузовикам и другим объектам.
2 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что с момента начала в Сирии операции «Весенний щит» (27 февраля) турецкие военные уничтожили два боевых самолета, восемь вертолетов, 135 танков и 77 единиц другой бронетехники, пять комплексов ПВО, 86 орудий, а также более 2,5 тыс. солдат и офицеров, сражавшихся на стороне правительственных войск Сирии.
Кроме того, 2 марта турецкие СМИ сообщили, что вооруженные силы Турции атаковали с помощью дронов и артиллерии военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Сирии в районе Нейраб в провинции Алеппо. В результате операции объект стал «непригодным для использования».
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