Войти
Гончарук не стал комментировать кадровые перестановки в Кабмине
официально
Гончарук не стал комментировать кадровые перестановки в Кабмине
Рябошапка прокомментировал перспективы голосования за его отставку
кадры
Рябошапка прокомментировал перспективы голосования за его отставку

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

СМИ сообщили об использовании Турцией «роя дронов» в Сирии

270
СМИ сообщили об использовании Турцией «роя дронов» в Сирии

Применение турецкими военными «роев» ударных беспилотников для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии стало «военной новинкой», доказавшей технологические возможности Турции на поле боя, заявил Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, имеющий прямой доступ к информации о политике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в сирийском вопросе.

По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, унесший жизни 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, впервые в истории «рой» беспилотников позволил взять под контроль столь большую территорию.

Со ссылкой на турецких военных Bloomberg отмечает, что десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов.

Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока (США) Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО. Разместив на своей странице в сети Twitter снятое дроном видео уничтожения принадлежащего сирийской армии зенитного комплекса «Панцирь-С1», Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.

В свою очередь, Министерство обороны Турции разместило на своей странице в сети Twitter записи ударов с дронов по сирийским танкам, грузовикам и другим объектам.

Читайте также: В Киеве в этом году впервые за всю историю наблюдений не было метеорологической зимы

2 марта министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что с момента начала в Сирии операции «Весенний щит» (27 февраля) турецкие военные уничтожили два боевых самолета, восемь вертолетов, 135 танков и 77 единиц другой бронетехники, пять комплексов ПВО, 86 орудий, а также более 2,5 тыс. солдат и офицеров, сражавшихся на стороне правительственных войск Сирии.

Кроме того, 2 марта турецкие СМИ сообщили, что вооруженные силы Турции атаковали с помощью дронов и артиллерии военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Сирии в районе Нейраб в провинции Алеппо. В результате операции объект стал «непригодным для использования».

Турция, Сирия, дроны
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 марта 2020
Воскресенье, 1 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016