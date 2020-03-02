Уволенный Богдан снова начал работать адвокатом

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил о возобновлении адвокатской деятельности.

«Всем привет))) Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!», — написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Согласно информации в Едином реестре адвокатов Украины, право на занятие адвокатской деятельностью Богданом, которое было остановлено с 22 мая 2019 года на основании его заявления, восстановлено с 25 февраля 2020 года также на основании его заявления, в соответствии с законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.