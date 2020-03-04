Сандерс побеждает на праймериз в Калифорнии, Байден берет Техас

Сенатор Берни Сандерс одержит победу на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись во вторник в имеющем ключевое значение американском штате Калифорния. Такой прогноз представило агентство Associated Press.
Ранее американские СМИ сообщали, что Сандерс побеждает на первичных выборах в своем родном штате Вермонт, а также в Колорадо и Юте.
В США в «супервторник» отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории — Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.
От Калифорнии на съезд демократов поедут 415 делегатов. Это значительно больше, чем от любого другого американского штата.
Обработка бюллетеней еще не завершена.
Также идут подсчеты в другом ключевом штате — Техасе. Здесь бывший вице-президент США Джозеф Байден удерживает небольшое лидерство по ходу обработки бюллетеней.
К настоящему моменту подсчитано примерно 60% бюллетеней. Согласно этим промежуточным данным, Байден заручился поддержкой 30,4% избирателей. Его ближайшего преследователя — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — поддерживают около 28,2%.
Техас наравне с Калифорнией считается одним из двух наиболее важных для политиков-демократов штатов, в которых проводятся первичные выборы в так называемый супервторник. По результатам праймериз в Техасе будут распределены голоса 228 делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.
Подсчет голосов продолжается, помимо Техаса, в штате Мэн, где в борьбе за голоса 24 делегатов основная борьба также развернулась между Байденом и Сандерсом, которые набирают 33,8% и 32,1% голосов соответственно по результатам обработки 91% бюллетеней.
По прогнозам телеканала NBC, Байден одержит победу на первичных выборах демократов в штате Техас.
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