83-летний Берлускони расстался с молодой возлюбленной

Экс-премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони разорвал отношения с Франческой Паскале, сообщают в четверг итальянские СМИ. «Между ними сохраняется привязанность и настоящая и крепкая дружба, но не любовные отношения», — говорится в заявлении партии «Вперед, Италия».
Пара начала встречаться 12 лет назад, когда Паскале было 22 года. Она была одним из организаторов группы политической поддержки Берлускони «Сильвио, нам тебя не хватает».
По данным СМИ, сейчас 83-летний Берлускони состоит в романтических отношениях с 30-летней Мартой Фашина, депутатом из его партии «Вперед, Италия».
Информация о разрыве между Берлускони и Паскале появилась после того, как издание Diva e Donna опубликовало фотографии, на которых Берлускони и Фашина вместе выходят из гостиницы в Швейцарии.
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