СМИ сообщили об увольнении Касько с поста первого замгенпрокурора

Виталий Касько не исполняет обязанности генерального прокурора Украины, поскольку в четверг, 5 марта, написал заявление об отставке с поста первого заместителя генпрокурора и генеральный прокурор Руслан Рябошапка его подписал, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.

«Рябошапка в качестве генпрокурора подписал это заявление», — сказал собеседник агентства в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, отправив его в отставку.