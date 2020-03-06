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В Минсоцполитики обещают провести индексацию пенсий

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В Минсоцполитики обещают провести индексацию пенсий

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что повышение уровня пенсионного обеспечения сегодня является первоочередной задачей ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, — проведение индексации пенсий и обеспечения повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

«Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны», — отметила министр.

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Сообщается, что Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

Минсоцполитики, пенсии, Марина Лазебная
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