В Минсоцполитики обещают провести индексацию пенсий

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что повышение уровня пенсионного обеспечения сегодня является первоочередной задачей ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, — проведение индексации пенсий и обеспечения повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

«Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны», — отметила министр.

Сообщается, что Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.