Курс российского рубля падает вслед за нефтью

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 72,99 рубля. Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, свидетельствуют данные торгов на 09:00 по Киеву.
В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.
По состоянию на 09:15 курс рубля чуть укрепился по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара торговался на уровне 71,97 рубля (+5%), а курс евро - 81,65 рубля (+5,3%).
Рубль упал на Мосбирже на фоне обвала цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 6% и составила $36,41 за баррель. При этом вчера цена нефти этого сорта рухнула на 31,5%, опустившись до $31,02 за баррель.
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