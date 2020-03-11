Переговоры об обмене пленными на Донбассе пройдут в видеоформате из-за коронавируса

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы Тони Фриш из-за карантина в Европе не сможет в среду прибыть в Минск, в связи с этим обсуждение обмена пленными на Донбассе пройдет в формате видеоконференции. Об этом заявил представитель так называемой Луганской народной республики в политподгруппе Родион Мирошник.

«Переговоры об обмене пленными сегодня пройдут в формате видеоконференции. По просьбе координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша обсуждение вопроса обмена пленными будет идти по видеосвязи, — написал он в телеграм-канале. — Причина — карантинные мероприятия в Европе из-за коронавируса».

Об изменении формата работы трех других подгрупп или Контактной группы не сообщается.

Напомним, что первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между «республиками» Донбасса и Украиной состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения «Горловка-Майорское». Так называемые Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124.