«Слуги народа» предлагают ввести гендерную квоту в набсоветах госкомпаний и банков

Гендерный состав наблюдательных советов госкомпаний и банков должен включать минимум 40%-ное представительство каждого из полов, соответствующий законопроект № 3193 «Об обеспечении равных прав и возможностей граждан по представительству в НС и органах управления государственных унитарных предприятий, хозобществ и госбанков», зарегистрировала в Раде группа из 47 депутатов правящей фракции «Слуга народа».
«Отбор и назначение на должности членов НС осуществляется с соблюдением требований касательно представительства каждого пола. Количество представителей одного пола, избираемых и назначаемых на должности членов НС государственного или коммунального унитарного предприятия, хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежит государству, должна составлять не менее 40% от общего состава наблюдательного совета», — говорится в документе на сайте парламента.
Дополнительно депутаты предлагают установить минимальное количество представителей одного пола в составе НС госкомпаний и банков и коллегиального исполнительного органа АО.
Согласно законопроекту, в набсоветах, состав которых сформировали до вступления законопроекта в силу, в течение следующих 2 лет следует обеспечить представительство пола, представленного в меньшинстве, на уровне не менее 20% от общего состава набсовета.
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