Путин рассказал, как в советское время его обсчитывали в магазинах

Президент России Владимир Путин рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними «не связываться».
«Ну конечно», — ответил глава государства на соответствующий вопрос в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Президент уточнил, что с теми, кто его обсчитывал, потом «ничего не было».
«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел, — сказал Путин. — Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил обман, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже».
На вопрос, воспринимает ли он торговцев как жуликов, Путин ответил, что так сложилось «в сознании народа». «Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем», — заявил глава российского государства.
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