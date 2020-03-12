Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку — на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.
«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и −0,5% соответственно. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования», — отмечается в пресс-релизе регулятора.
ЕЦБ не видит существенных признаков напряженности на денежных рынках или нехватки ликвидности в банковской системе.
При этом регулятор объявил о новой программе долгосрочных операций рефинансирования (longer-term refinancing operation, LTRO) для поддержки ликвидности в финансовой системе еврозоны.
«Совет управляющих не видит существенных признаков напряженности на денежных рынках или нехватки ликвидности в банковской системе, эти операции обеспечат эффективную поддержку в случае необходимости», — указано в пресс-релизе.
ЕЦБ принял решение увеличить объем программы выкупа активов до конца 2020 года.
Европейский Центральный банк также смягчит требования к капиталу европейских банков на фоне распространения коронавируса.
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