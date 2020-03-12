Конгресс США закрывается из-за коронавируса

Конгресс США закрывается для широкой общественности до 1 апреля из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в совместном письменном заявлении, которое обнародовали в четверг приставы Сената и Палаты представителей Конгресса.

В нем уточняется, что эти чрезвычайные меры начнут действовать сегодня с 17:00 по времени восточного побережья США (23:00 по Киеву). При этом американские законодатели, сотрудники аппарата Конгресса, журналисты и официальные делегации сохранят доступ к Капитолию и всем другим зданиям Сената и Палаты представителей, отмечается в заявлении.