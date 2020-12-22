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Конгресс США одобрил пакет стимулирования экономики почти на $900 млрд

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Конгресс США одобрил пакет стимулирования экономики почти на $900 млрд

Конгресс США одобрил новый пакет мер стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса общей стоимостью $892 млрд, сообщает Reuters.

Также конгресс одобрил финансирование правительства до 30 сентября в размере $1,4 трлн.

Первой меры помощи из-за коронавируса одобрила палата представителей, через несколько часов — сенат. Это стало результатом компромисса между конгрессменами после длительного и непростого обсуждения, которое длилось более месяца.

Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что одобряет новый пакет, хотя он и не включает помощь местным органам власти и властям штатов, на котором настаивали демократы. Представитель республиканцев Хэл Роджерс назвал итог «честным компромиссом».

Пакет мер включает выплаты большинству американцев в размере $600, а также дополнительные выплаты тем, кто остался без работы в размере $300 еженедельно. Согласно документу, также расширяется программа займов для малого бизнеса на сумму около $284 млрд. Помимо этого, выделяются дополнительные средства на помощь авиакомпаниям, школам, университетам, бизнесу, а также на распространение вакцины от коронавируса.

Теперь указ о применении новых экономических мер должен подписать президент Дональд Трамп.

В конце марта Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны, пострадавшей из-за распространения коронавируса, в размере $2,2 трлн. В нем были заложены прямые выплаты и пособия гражданам, поддержка системы здравоохранения, а также отдельных предприятий.

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В апреле конгресс одобрил пакет мер по поддержке экономики на $484 млрд, который предусматривал средства на программу кредитования малого бизнеса, помощь больницам и финансирование программы тестирования на коронавирус.

Многие меры, одобренные весной, истекают в скором времени и новый пакет мер предусматривает их продление.

Конгресс США, коронавирус
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