Украина закроет границу для иностранцев на две недели

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать», — сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.
При этом он заявил, что граждане Украины, пребывающие в настоящее время за рубежом, будут иметь возможность вернуться на Родину, однако те из них, кто находится в пораженных эпидемией нового коронавируса странах, будут проходить процедуры обсервации.
«Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но те страны, в которых сегодня бушует коронавирус, они (украинцы — Ред.) будут проходить определенные процедуры обсервации», — сказал Данилов.
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