НБУ за неделю продал почти $1 млрд. для поддержки гривны

Национальный банк Украины в период с 10 по 13 марта продал на валютном рынке $981,60 млн, тогда как на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи — $307,2 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $39 млн продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $803 млн — в рамках интервенций по единому курсу, $139,6 млн — на валютных аукционах.

Операции по покупке валюты центробанк не осуществлял.

При этом, по данным НБУ, в пятницу центробанк продал на межбанке $141,6 млн, из которых $63,7 млн — на валютном аукционе по средневзвешенному курсу 26,0315 грн/$1.

Кроме того, в предыдущие три дня, соответственно, центробанк также поддерживал гривну интервенциями: во вторник продал $270 млн, в среду — $350 млн и в четверг — $220 млн.

По данным НБУ, в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал — $1,58 млрд.