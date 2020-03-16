Цена на нефть упала ниже $30 за баррель впервые с 2016 года

Падение нефтяных цен усиливается в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 по Киеву упали на 11,4% — до $29,98 за баррель.
Цены опустились ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 9,1% — до $28,83 за баррель.
Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.
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