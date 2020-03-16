Торги на бирже Нью-Йорка открылись обвалом котировок

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2250,46 пункта (9,71%) и опустился до отметки 20953,16 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 220,55 пункта (8,14%), до 2490,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482,15 пункта (6,12%) до отметки 7392,73.
Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое падение ключевых индексов обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, снизить ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.
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