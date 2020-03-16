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Минфин и ГФС устроили бутафорную конкуренцию, распилив 13 млн бюджетных денег ГНС

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Минфин и ГФС устроили бутафорную конкуренцию, распилив 13 млн бюджетных денег ГНС

Министерство финансов и Государственная фискальная служба боролись за право освоить 13 млн грн бюджетных денег в тендере, оглашенном Государственной налоговой службой Украины.

Речь идет о закупке, оглашенной ГНС в январе текущего года.

Так, налоговики решили найти компанию, которая займется комплексным обслуживанием имущественного комплекса ГНС. Полная ожидаемая стоимость тендера составляла 13 млн 261,4 тыс. грн.

Участие в тендере взяли два государственных предприятия «Сервисно-издательский комплекс» и «Управление по эксплуатации имущественного комплекса».

Основателем первого предприятия является Государственная фискальная служба, второго — Министерство финансов Украины,
свидетельствуют данные из Реестра Минюста.

Раскрытие тендерных предложений состоялось 11 марта. И победу одержало ГП «Сервисно-издательский комплекс» (ГФС, — ред.), предложив ГНС за свои услуги 13 млн 127 тыс. грн. Всего на 1 тыс. грн меньше, чем «Управление по эксплуатации имущественного комплекса ».

Договор о сотрудничестве ГНС и «Сервисно-издательского комплекса» (он же — ГФС) пока не подписан.

Вопрос о том, почему у ГНС возникли сложности с обслуживанием своего же имущественного комплекса, остается открытым. Притом, что организационная структура ГНС включает в себя Департамент материально-технического обеспечения, задачами и функциями которого являются организация и обеспечения административно-хозяйственной деятельности аппарата ГНС, управление обьектами госсобственности и даже обеспечение противопожарной безопасности в аппарате ГНС.

Получается, что ГПС будет платить фискалам из бюджета за выполнение практически всех прямых обязанностей своего же структурного подразделения.

Стоит отметить, что оба государственные предприятия, которые участвовали в торгах, не являются реальными конкурентами. Об этом свидетельствует тот факт, что обе компании подали документы для участия в тендере в один день — 28 февраля: «Сервисно-издательский комплекс» — в 10 утра, «Управление по эксплуатации имущественного комплекса» — в 2 часа дня. А цены, предложенные компаниями, ни разу не снижались во время торгов, и разница между ними составила менее одного процента.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что речь идет о банальном «сливании» бюджетных денег ГНС через ProZorro. Напомним, что руководитель ГНС Сергей Верланов получил соответствующую должность с подачи бывшего министра финансов Александра Данылюка. А оба госоргана — ГНС и ГФС (заказчик и победитель, — ред.) подведомственны, опять-таки, Минфину.

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Это — далеко не первый скандал вокруг ГНС и руководителя службы. Верланова также обвиняют в незаконном назначении Романа Гнатюка на должность главы Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС. Который, к слову, тоже был переведен в ГНС опять таки из Минфина. Произошло все без конкурса, и, несмотря на публичные факты незаконного обогащения чиновника.

Минфин, ГФС, тендер, Сергей Верланов, Роман Гнатюк
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