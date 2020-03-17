Акции Microsoft продемонстрировали крупнейшее падение с 2000 года

Акции американской корпорации Microsoft подешевели в понедельник на 14,7%, продемонстрировав крупнейшее падение с 2000 года. Как сообщил портал Market Watch, 20 лет назад бумаги компании упали в цене на 15,6%.
16 марта индекс электронной биржи Nasdaq, где торгуются акции Microsoft, снизился на 970,28 пункта (12,32%), до 6904,59 пункта. Промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.
Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.
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