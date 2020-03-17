В Киеве в общественный транспорт будут пускать только в масках

В Киеве с 18 марта допуск в общественный транспорт будет исключительно для людей в масках.
Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга, сообщает Укринформ.
«С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажиры, которые не имеют маски, не будут допускаться к перевозке», — сказал он.
Поворозник отметил, что Киевпастранс и частные перевозчики будут работать в штатном для себя режиме, и количество автобусов увеличивать не будут, учитывая то, что все горожане должны оставаться дома.
«Только те люди, которые должны добраться на работу, будут пользоваться общественным транспортом. Кроме того, работники предприятий, которые должны работать в чрезвычайном режиме — это оборона страны, это пищевая промышленность, стратегические предприятия, — для них будут введены специальные маршруты для подвоза на предприятия с соблюдением всех норм санитарной и эпидемиологической безопасности», — отметил он.
Поворозник добавил, что контроль количества людей в общественном транспорте будет осуществляться работниками Нацполиции и Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
В свою очередь, заместитель председателя КГГА Александр Густелев отметил, что в настоящее время продолжается санитарная обработка всего подвижного состава, не только коммунальных предприятий, но и частных транспортных средств. Также сегодня продолжается санитарная обработка остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов, в части перил, в месте вещей, где есть соответствующая тактильная обработка.
Напомним, 17 марта с 23 часа киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров — предварительно до 3 апреля.
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