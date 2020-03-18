Коронавирус обнаружили во всех штатах США

В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения и человеческих ресурсов. Таким образом, новую коронавирусную инфекцию обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия, отмечает The Washington Post.
По словам губернатора Западной Вирджинии Джима Джастиса, вирус выявили в районе Восточного Панхандла (находится на границе со штатом Мэриленд). «Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать», — заявил губернатор.
Как указывает WP, среди других штатов, которые недавно сообщили о случаях коронавируса, были Айдахо, Монтана и Алабама.
По данным американского университета Джона Хопкинса, на 18 марта в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 вылечились.
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