Житель Великобритании выиграл в лотерею почти $70 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £57 млн (около $70 млн). Об этом сообщается на сайте Национальной лотереи Соединенного Королевства.

Победитель смог угадать пять основных (05, 07, 08, 16 и 20) и два дополнительных номера (02 и 12).

Отметим, что летом 2019 года еще один житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £123 млн (около $156 млн) — это был третий по величине приз в истории Соединенного Королевства.