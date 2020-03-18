Житель Великобритании выиграл в лотерею почти $70 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £57 млн (около $70 млн). Об этом сообщается на сайте Национальной лотереи Соединенного Королевства.
Победитель смог угадать пять основных (05, 07, 08, 16 и 20) и два дополнительных номера (02 и 12).
Отметим, что летом 2019 года еще один житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £123 млн (около $156 млн) — это был третий по величине приз в истории Соединенного Королевства.
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