На карантине в Египте находятся 830 украинцев

Лечение от коронавируса за рубежом проходят 12 граждан Украины, на карантине находятся 862 наших соотечественника, из них 830 — в отелях Египта.

Такие данные по состоянию на 23:00 18 марта обнародовало Министерство иностранных дел.

В частности, 12 граждан Украины проходят лечение в Германии — 5, в Италии и Польши — по 2, в Молдове, ОАЭ и Доминиканской Республике — по 1.

5 граждан Украины, инфицированных коронавирусом, выздоровели, из них четверо в Японии и один — в Италии.

На карантине находятся 862 граждан Украины, в частности, в Египте — 830 (в гостиницах, раньше их было 744), в Бразилии — по 16, в Германии — 7, в Доминиканской Республике и ОАЭ — по 3, Молдове, — 2, в Румынии — 1.

Одна гражданка Украины умерла от коронавируса — это случилось в Италии 13 марта.

15 566 наших сограждан, которых коронавирус застал за рубежом, уже вернулись в Украину.