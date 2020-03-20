В МОК еще не решили, что делать с Олимпиадой-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация рассматривает разные форматы и даты для проведения летних Олимпийских игр в Токио.

«Что отличает нас сейчас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырех с половиной месяцах от Игр», — отметил Бах в интервью The New York Times.

Он добавил, что конечное решение будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19. По словам Баха, возможны разные сценарии, и все они прорабатываются МОК для утверждения оптимального варианта.

20 марта олимпийский огонь доставили в северо-восточную японскую префектуру Мияги на базу Мацусима военно-воздушных сил самообороны Японии. С борта самолета светильник с огнем приняли трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что опция проведения Олимпиады при пустых трибунах не рассматривается. Вместе с тем на официальном сайте МОК появилось заявление о том, что комитет твердо намерен провести ОИ-2020 в изначально установленные сроки.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Будут разыграны 339 комплектов наград, что на 33 больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.