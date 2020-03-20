В МОК еще не решили, что делать с Олимпиадой-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация рассматривает разные форматы и даты для проведения летних Олимпийских игр в Токио.
«Что отличает нас сейчас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырех с половиной месяцах от Игр», — отметил Бах в интервью The New York Times.
Он добавил, что конечное решение будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19. По словам Баха, возможны разные сценарии, и все они прорабатываются МОК для утверждения оптимального варианта.
20 марта олимпийский огонь доставили в северо-восточную японскую префектуру Мияги на базу Мацусима военно-воздушных сил самообороны Японии. С борта самолета светильник с огнем приняли трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура.
Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что опция проведения Олимпиады при пустых трибунах не рассматривается. Вместе с тем на официальном сайте МОК появилось заявление о том, что комитет твердо намерен провести ОИ-2020 в изначально установленные сроки.
Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Будут разыграны 339 комплектов наград, что на 33 больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016