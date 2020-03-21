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Более 20 тысяч волонтеров заразятся вирусами для создания вакцины

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Более 20 тысяч волонтеров заразятся вирусами для создания вакцины

Более 20 тыс. человек согласились участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами, сообщает The Wall Street Journal.

За это они получат выплату в размере $4,4 тыс.

Пока в мире не найдено лекарство против нового типа коронавируса, поэтому при поиске вакцины используются вирусы того же семейства, уточняет издание.

Вакцина вводится здоровым людям, которые позже подвергаются воздействию заболевания. Обычно в эксперименте участвуют тысячи людей, которые находятся на территории, где циркулирует болезнь. Препарат считается эффективным, если люди, которым его ввели, не заразились.

WSJ отмечает, что обычно на участие в таких мероприятиях регистрируются несколько человек в день, однако после рекламной кампании по привлечению волонтеров за несколько дней записалось более 20 тыс. людей.

Те, кто примут участие в тестировании вакцины, будут находиться в изоляции до тех пор, пока не выздоровеют, что обычно занимает две недели.

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В среду, 18 марта, Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале первых испытаний вакцины против нового типа коронавируса. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, они начались всего через два месяца после исследований генетической последовательности вируса.

О начале тестирования вакцины на людях также сообщали в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute в США. При этом в центре утверждают, что широкое использование препарата возможно не раньше, чем через год-полтора.

коронавирус
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