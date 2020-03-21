За сутки в Китае умерли всего семь заразившихся коронавирусом

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на семь человек, всего выздоровели 88,5% заразившихся, в том числе 590 человек за последние сутки. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число инфицированных в стране — 81 тыс., официальный показатель смертности от вируса по Китаю — 4%. Количество прибывающих из-за границы заразившихся 20 марта увеличилось на 41, до 269 человек. Новых случаев заражения на территории материкового Китая нет уже третьи сутки.

Ситуация стабильная и постоянно улучшается: в 13 из 31 региона совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах еще 17 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до нескольких десятков человек. В Пекине насчитывается 93 заразившихся.

В центральной провинции Хубэй, где в конце декабря 2019 года возникла вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, за последние сутки умерли семь человек (в остальных регионах Китая летальных исходов не было), никто не заразился, выздоровел 561 человек. В Хубэе еще насчитывается более 5,5 тыс. инфицированных. На территории большинства регионов материковой части страны уже много дней отсутствуют новые случаи заражения.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 9,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается около 100 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, более чем у 1,9 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.