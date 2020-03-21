Рейтинг Макрона резко вырос после его обращения о вирусе

Рейтинг доверия французов к президенту Эмманюэлю Макрону вырос на 13% по сравнению с прошлым месяцем после того, как он обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Harris Interactive для телеканала LCI, который проводился с 17 по 19 марта. В исследовании участвовали 917 человек.
Сейчас Макрону доверяет больше половины французов (52%), согласно опросу. Таким образом его рейтинг достиг самых высоких показателей за два года (в августе 2018-го его поддерживали лишь 34% французов).
Доверие к премьер-министру Франции Эдуарду Филиппу, который также выступал перед нацией в связи с коронавирусом, выросло — на 10% (в общей сумме его поддерживают 48%). Согласно опросу, 76% респондентов заявили, что считают убедительными выступления, при том что французы часто выступают против властей.
Помимо этого, на 26 баллов улучшился и рейтинг министра здравоохранения Оливье Верана. Теперь его поддерживают 48% опрошенных.
С речью к нации, посвященной коронавирусу, Макрон обратился 16 марта. Как отмечает Rfi, его выступление посмотрели рекордные 35 млн человек. Макрон призвал французов сохранять спокойствие, но объявил, что с этого дня в стране на 15 дней разрешают только необходимые передвижения, например, для покупки лекарств или ради работы, если нет возможности сделать это удаленно.
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