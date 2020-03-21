В Тернополе остановят общественный транспорт

С понедельника в Тернополе приостановят работу общественного транспорта.
Такое решение принял Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
«С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта. Перевозить только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания, аптек, Тернопольской дирекции „Укрпочта“, работников аварийных служб», — отметили там.
Перевозить этих людей будут исключительно в защитных масках по маршрутам: троллейбусы — 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и автобусы 1-А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35.
Отмечается, что медиков из районов будут довозить спецрейсами. Пользоваться спецтранспортом можно будет только при наличии специальных удостоверений.
На въездах в Тернополь создадут санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг, осмотр, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу.
Кроме того, на территории Тернопольской общины ввели масочный режим. Объявлена чрезвычайная ситуация.
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