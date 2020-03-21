Киев полностью остановит движение общественного транспорта

Киев с воскресенья, 22 марта, остановит движение общественного транспорта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии под своим постом в Facebook.
«Киев приостанавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья», — написал он.
Ранее Аваков выступил за срочное введение в стране жесткого «тотального» карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19.
«Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы — важен! И потому — тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти», — написал Аваков на странице в Фейсбуке в субботу.
Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения.
По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.
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