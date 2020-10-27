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Два заместителя главы Офиса президента заразились COVID-19

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Два заместителя главы Офиса президента заразились COVID-19

Заместители руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные результаты тестов на COVID-19, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей», — сказала она агентству во вторник.

Мендель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

«Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус», — указала она.

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Ранее Ковалив сообщила, что она вместе супругом и детьми заболела COVID-19. Замглавы Офиса президента добавила, что она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.

«Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции», — написала она в Facebook.

Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, коронавирус
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Вторник, 27 октября 2020
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