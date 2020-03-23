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В Италии начала снижаться смертность от коронавируса

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В Италии начала снижаться смертность от коронавируса

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне число жертв коронавируса в Италии превысило 5,4 тысячи.

«Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423» , - сказал Боррелли в воскресенье на вечернем брифинге. В субботу сообщалось о 952 выздоровевших.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 50 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев. В субботу зараженных стало больше почти на 4 тысячи человек, днем ранее — на 4,8 тысячи.

«К сожалению, за сегодня мы зарегистрируем 602 смертельных исхода », - отметил Боррелли. Таким образом, число жертв превысило 6 тысяч и составило 6078.

Накануне был зарегистрирован 651 летальный исход. Днем ранее число скончавшихся рекордно выросло на 793.

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По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 63,9 тысяч. Накануне этот же показатель составлял 59 тысяч человек.

Италия, коронавирус
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