На Закарпатье подтвердили первый случай коронавируса

В Мукачевской ОТГ лабораторно подтвержден первый случай коронавируса. Это жительница Мукачево 68-лет, муж которой вернулся три дня тому назад из Италии.

Об этом сообщили на странице в Facebook в Мукачевском городском совете.

«По состоянию на 17:00 имеем один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в нашей громаде. Жительница г.Мукачево, 1951 г.р., микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 20.03.2020 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня утром женщина обратилась к семейному врачу по телефону. В результате разговора было принято решение о необходимости тестирования. Выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ. Результат оказался положительным.

Сейчас состояние женщины стабильное, её госпитализируют в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи. Мужчина находился на самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта.

Сейчас в громаде формируют списки контактных лиц.