В Киеве поймали преступников, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарства

Столичные правоохранители задержали трех лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарственные средств на территории Киева и других городов Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения», — сказано в сообщении.

Так, в ходе проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около 500 ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Три человека, в том числе организатор нелегального бизнеса, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Злоумышленникам готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст.321-1 Криминального кодекса Украины.