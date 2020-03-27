В Украине в период карантина выявлено еще 20 тысяч нуждающихся в помощи государства

В Украине около 40 тыс. социальных работников заботятся о том, чтобы в условиях карантина граждане пожилого возраста и лица с инвалидностью, семьи с детьми получали необходимые социальные услуги, сообщает Министерство социальной политики.
«В частности, более 30 тыс. социальных работников обслуживают на дому одиноких граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Они обеспечивают доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров на дом к гражданам пожилого возраста, лиц с инвалидностью, помогают им оплачивать счета, готовить пищу, принимать меры личной гигиены, убирать и тому подобное», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.
Также более 6 тыс. работников и специалистов по социальной работе оказывают помощь семьям, детям и молодежи, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, бездомным лицам и другим уязвимым слоям населения.
«В период карантина социальными работниками выявляются одинокие граждане, а также те, которые проживают одни, из числа пожилых людей и лиц с инвалидностью. По состоянию на 24 марта 2020 дополнительно выявлено около 20 тыс. человек, нуждающихся в помощи со стороны государства», — отметили в ведомстве.
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