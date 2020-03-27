Глава МВФ заявила о начале рецессии в мировой экономике

Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время видеобрифинга для журналистов.
«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — отметила она и добавила, что речь идет о «довольно глубокой» рецессии в 2020 году.
Отметим, что по мнению The Washington Post, американская экономика вступила в глубокую рецессию, похожую на Великую депрессию. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на первой полосе издания.
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