Под Киевом зафиксировали еще два случая заболевания коронавирусом

В Ирпенском регионе Киевской области зафиксированы еще два случая коронавирусной болезни. Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.
«Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая — в поселке Ворзель (подчинен Ирпенскому городскому совету)», — отметил чиновник на своей странице в Фейсбук.
По его словам, «антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляции».
Александр Маркушин напомнил, что первой в регионе заболела COVID-19 беременная жительница Ирпеня, которая уже родила ребенка и сейчас находится в Белой Церкви.
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