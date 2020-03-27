Под Киевом зафиксировали еще два случая заболевания коронавирусом

В Ирпенском регионе Киевской области зафиксированы еще два случая коронавирусной болезни. Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

«Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая — в поселке Ворзель (подчинен Ирпенскому городскому совету)», — отметил чиновник на своей странице в Фейсбук.

По его словам, «антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляции».

Александр Маркушин напомнил, что первой в регионе заболела COVID-19 беременная жительница Ирпеня, которая уже родила ребенка и сейчас находится в Белой Церкви.