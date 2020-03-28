Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.
Соответствующие указы он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.
Одним из указов Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главкома ВСУ.
Еще одним указом президент назначил Сергея Корнийчука начальником Генштаба ВСУ.
Генерал-лейтенант Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ.
Как сообщалось, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о заключительных и переходных положениях закона «О национальной безопасности Украины» в части разделения должностей — главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ, которые вступали в силу 27 марта 2020 года.
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