Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Соответствующие указы он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Одним из указов Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главкома ВСУ.

Еще одним указом президент назначил Сергея Корнийчука начальником Генштаба ВСУ.

Генерал-лейтенант Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о заключительных и переходных положениях закона «О национальной безопасности Украины» в части разделения должностей — главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ, которые вступали в силу 27 марта 2020 года.