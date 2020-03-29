Африке нужно $100 млрд для борьбы с пандемией коронавируса

Страны Африки нуждаются в экстренных экономических вливаниях в размере $100 млрд для поддержки работы своих национальных систем здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Такие данные приводит в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на входящую в структуру ООН Экономическую комиссию для Африки (ЭКА).
Половина этой суммы может быть получена за счет отказа от выплат африканскими государствами процентов за кредиты, выданные ранее международными институтами, считает исполнительный секретарь ЭКА Вера Сонгве. По ее словам, Африка никогда в своей истории не сталкивалась со столь масштабным кризисом, как нынешняя пандемия.
Вера Сонгве подчеркнула, что пик пандемии придется в Африке на ближайшие 2 — 3 недели, однако ее последствия будут ощущаться в предстоящие 12 — 18 месяцев. По словам секретаря ЭКА, необходимы глобальные скоординированные усилия по оказанию помощи африканским странам, а также африканскому бизнесу. «Если новый коронавирус останется лишь в одной стране Африки, то это будет сказываться на всем мире», — отметила она.
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