Всемирный банк выделит $93 млрд беднейшим странам мира на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк объявил о выделении $93 млрд на помощь беднейшим странам мира в борьбе с распространением COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе банка, распространенном в среду.
Деньги будут направлены по линии Международной ассоциации развития — структуры в составе ВБ. Это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся по линии ассоциации за 61 год ее существования. Средства будут распределены среди 74 беднейших стран мира. 70% этой суммы получат страны Африки. «В этих странах пандемия усугубляет нищету, подрывает экономический рост и ставит под угрозу перспективы устойчивого и инклюзивного развития», — отмечается в сообщении банка.
Помощь будет выделяться в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года.
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