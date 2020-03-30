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Рада разрешила «Укрспирту» производить сырье для антисептиков

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Рада разрешила «Укрспирту» производить сырье для антисептиков

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019 (№ 3275), который, среди прочего, позволил изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП «Укрспирт».

Согласно сообщению «Укрспирта» в понедельник, под эти цели будут работать дополнительные заводы компании.

«Сегодня депутаты проголосовали за изменения в законодательство, которые позволяют заложить цену на спирт без акциза в производство дезинфицирующего средства для антисептиков», — отметили в компании.

До 30 апреля «Укрспирт» будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов.

«Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы», — цитирует пресс-служба госпредприятия и.о. председателя «Укрспирта» Сергея Блескуна.

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Госпредприятие «Укрспирт» — крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его общая производственная мощность — более 36 млн дал в год. Работу обеспечивает 41 производственная площадка, в марте 2020 года работают 10.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

Укрспирт, коронавирус
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