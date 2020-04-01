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Украинцы стали активнее пользоваться интернетом на карантине

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Украинцы стали активнее пользоваться интернетом на карантине

Украинские точки обмена трафиком увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Facebook.

"По словам представителей украинских точек обмена трафиком, они увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров. И потенциал еще не исчерпан", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в условиях карантина в странах, где бушует пандемия, люди перешли на удаленную работу и стали больше пользоваться интернетом. А это означает увеличение нагрузки на сети телекоммуникационных операторов.

К примеру, по данным компании Huawei, в период карантина наиболее пораженные вирусом государства (Китай, Италия, Испания, Германия, Великобритания, Франция) почувствовали заметный рост в объемах фиксированного трафика. В частности, в Испании зафиксировано увеличение трафика почти на 40%; в Италии - более 70% при значительном сосредоточении на онлайн-играх; в Германии - незначительный рост в 16%; в Великобритании - 20-30% прироста; в Китае - 70% и более.

При этом специалисты отмечали уменьшение скорости у конечных абонентов с ростом спроса на Netflix, онлайн-игры и YouTube в период карантина. Поэтому самые крупные стриминг-платформы снизили качество потокового видео, чтобы избежать ухудшения пропускной способности сетей и предупредить невозможность их использования на территории ЕС во время карантина.

Отмечается, в частности, что Netflix оптимизировал все форматы сервисов, с целью экономии пропускной способности сетей до 25%. А YouTube объявил, что услуга видеохостинга будет предоставляться с применением стандартного качества по умолчанию для всех пользователей в Европе в течение 30 последующих дней.

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Как сообщалось, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине временно приостановлена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов.

25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин до 24 апреля.

Интернет, карантин
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