Войти
Аваков заявил, что карантин продлится минимум 2 месяца
официально
Аваков заявил, что карантин продлится минимум 2 месяца
Шмыгаль признал, что Украина не может не работать полгода
позиция
Шмыгаль признал, что Украина не может не работать полгода

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

Польскому бизнесу уже не хватает выехавших украинцев

110
Польскому бизнесу уже не хватает выехавших украинцев

За 10 дней из Польши в Украину вернулось более 100 тыс. украинцев, что составляет примерно 12% украинских трудовых мигрантов. О дефиците рабочих рук из Украины заявляют на предприятиях пищевой промышленности и в логистических компаниях.

Об этом, как пишет ЭП, сообщают аналитики компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

«Произошло фактически две волны выезда. Первая волна отмечалась примерно до 17 марта, вторая — накануне закрытия государственных границ Украины 27 марта.

Многие украинцы в Польше были дезинформированы, решив, что украино-польскую границу закрывают полностью. Хотя и сейчас ее можно пересечь на автомобиле или пешком», — заявляет гендиректор компании Томаш Богдевич.

По его словам, вернувшихся, можно разделить на две категории. Первая — это украинцы, у которых заканчивалась рабочая виза или кто работал по безвизу, имея разрешения на работу. Вторая категория — это те, кто остался без работы, а недобросовестные компании по трудоустройству просто бросили их, не найдя замены.

О дефиците рабочих рук из Украины заявляют на предприятиях пищевой промышленности и в логистических компаниях. Это те отрасли, которые пока наращивают обороты производства во время пандемии.

Сразу после закрытия границ польские фермеры обратились к премьер-министру Польши с просьбой дать возможность остаться работникам из Украины, потому что их нехватка в связи с закрытием границ повлечет за собой «крах многих отраслей польской экономики и может угрожать безопасности поддержки цепи поставок продовольствия», — говорится в письме Польской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций.

По словам Богдевича, те украинцы, которые хотят вернуться назад, могут это сделать и сейчас, но они должны пройти обязательный карантин, введенный в Польше.

«Предприятия нуждаются в рабочей силе. Отток украинцев может замедлить темпы их работы, поэтому сейчас мы активно рекрутирует украинцев, которые остаются в Польше. Те, кто выехал из Польши, но намерен вернуться назад, могут это сделать. Но они должны пройти обязательный карантин, введенный властями Польши. И, как мы ранее сообщали, наша компания одна из первых за свой счет открыла карантинные центры в Лодзе и Гданське для приема таких рабочих», — объясняет Богдевич.

Читайте также: The National Interest: как Украина справится с коронавирусом?

Напомним, 17 марта сообщалось, что около 4% украинцев, работающих в Польше, покинуло страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.

Также сообщалось, что Польшу уже покинул каждый пятый украинский строитель, а потенциальные польские рабочие не могут вернуться в страну.

Польша, заробитчане, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 1 апреля 2020
Вторник, 31 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О последствиях «вертолетных триллионов»

Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Кого должно поддержать государство в кризис

Поддерживать за счет имеющихся скромных ресурсов нужно людей, которые по-настоящему нуждаются, и предприятия, являющиеся перспективными в плане соответствия современным технологическим тенденциям.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016